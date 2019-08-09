Политика Арестован первый фигурант скандального дела о схеме "Роттердам+"

2019-08-10 12:30 390

 

Соломенский районный суд Киева взял под стражу бывшего члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Владимира Евдокимова.

Об этом сообщает Слово и Дело.

Евдокимова взяли под стражу с альтернативой залога в 2 млн грн. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают его в причастности к нанесению 18,83 млрд грн убытков от внедрения формулы "Роттердам плюс".

Изначально, НАБУ и САП просили суд взять Евдокимова под стражу с альтернативой залога в 50 млн грн. такое решение прокурор САП объяснил, Евдокимов может скрываться от следствия, поскольку 4 из 6 подозреваемых по этому делу уже находятся за границей.

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