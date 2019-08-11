Политика ОБСЕ: в оккупированном Алчевске наблюдатели видели очередь с “паспортами “ЛНР”

2019-08-11 13:30 270

Наблюдатели ОБСЕ видели в оккупированном Алчевске очередь, в которой люди стояли с “паспортами ЛНР” с целью получения в дальнейшем паспорта гражданина РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в субботу отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на основе информации, поступившей по состоянию на 19:30 9 августа 2019.

Отмечается, что в Алчевске наблюдатели видели очередь, а также людей с “паспортами “ЛНР”.

“В н.п. Алчевск (неподконтрольный правительству, 40 км к западу от Луганска) наблюдатели видели около 30 человек (разного возраста и пола), которые стояли в очереди перед зданием. Женщина (35 лет) из очереди рассказала, что ждет уже час и офис принимает только по 4-5 заявлений в день. Человек (25 лет) сказал, что подает документы для получения „паспорта“, который выдается вооруженными формированиями, для дальнейшего получения паспорта гражданина Российской Федерации, где он живет и работает с 2014 года”, — говорится в отчете.

В частности, сообщается, что сотрудники СММ видели женщину (55 лет), мальчика (14 лет) и трех мужчин (25-35 лет), которые выходили из указанного здания с “паспортами “ЛНР” в руках.

Напомним, 20 июня главы государств и правительств ЕС выразили “чрезвычайное беспокойство” по поводу апрельского указа президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов жителям ОРДЛО. На саммите ЕС отметили, что такой шаг “противоречит духу и целям” минских договоренностей. Тогда же Европейский Совет заявил о готовности рассмотреть дальнейшие меры, включая непризнание таких российских паспортов, а источник DW в ЕС сообщил о начале работы над соответствующей процедуре. В свою очередь, несмотря на процесс выхода Великобритании из ЕС (Brexit), Лондон все же сообщил, что поддерживает решение Европейского Союза не признавать выданные Россией жителям ОРДЛО паспорта.