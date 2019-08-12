Украина Сгоревший в 2017-м одесский лагерь Виктория снова принял детей

2019-08-12 10:41 174

В печальноизвестный детский оздоровительный лагерь Виктория, где в сентябре 2017 года в пожаре погибли три девочки, снова заселились дети, сообщает Думская.

Начальник департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич рассказала, что первая после пожара смена состоит из 103 детей. По ее словам, это преимущественно дети льготных категорий. Они будут отдыхать в лагере до 29 августа.

Сообщается, что деревянные корпуса, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, остаются под арестом, детей заселили каменные корпуса Виктории, которые летом 2019-го отремонтировали.

Как видно из тендерной документации, опубликованной на сайте ProZorro, стоимость ремонта составила около 5 млн грн.

Напомним, в сентябре 2017 года на территории детского оздоровительного комплекса произошел пожар в двухэтажном деревянном корпусе. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.

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