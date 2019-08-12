Политика У Зеленского передумали договариваться о коалиции с партией Вакарчука

2019-08-12 13:45 261

Партия президента Зеленского "Слуга народа" не ведет переговоров с партией певца Вакарчука "Голос" о коалиции.

"Мне неизвестно о таких системных переговорах. Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали", - заявил в интервью "РБК-Украина" глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

На вопрос, будет ли одна фракция, которая сформирует большинство, он ответил: "Это вероятный вариант развития событий".

Напомним, 23 июля председатель партии Дмитрий Разумков заявлял, что "Слуга народа" хочет создать коалицию с новыми политическими силами. Тогда он выразил мнение, что "Голос" был бы неплохим вариантом".