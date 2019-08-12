Политика Стало известно, кто возглавит фракцию партии президента в Верховной Раде

2019-08-12 15:13 162

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия может возглавить фракцию политсилы, потому что у него есть соответствующие для этого качества и опыт управления большим количеством людей. Такое мнение в интервью "РБК-Украина" выразил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко.

Так, отвечая на вопрос, почему политсила остановила свой выбор на кандидатуре Арахамии, Корниенко объяснил: "Он имеет соответствующие качества для этого, он имеет опыт управления большим количеством людей".

По словам главы избирательного штаба "Слуги народа", все текущие кадровые предложения исходят от двух сторон - президента и партии.

"Есть некое видение президента, потому что мы президентская партия, и есть наш фидбэк на это. Это предложение в принципе было урегулировано с мнением президента, что это должен быть человек с опытом управления, коммуникативный и иметь достаточный авторитет в своей жизни, чтобы иметь или получить его у депутатов", - отметил Корниенко.

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