Украина Очередное подорожание на носу: какие продукты лучше купить уже сегодня

2019-08-12 16:30 2004

 

В то время, как цены на огурцы продолжают расти, украинцы привыкли "готовить сани летом", поэтому в семьях уже подсчитывают, какие продукты стоит закупить пораньше, чтобы потом не приобретать их втридорога.

Хлеб и крупа

Хлеб, мука и макароны будут расти до конца осени.

"По хлебобулочным изделиям наблюдается ежемесячный рост на 1,5—2%. Хлебопеки планово поднимают рентабельность социально значимых сортов хлеба", — поясняет директор ЭДК Олег Пендзин.

В целом осенний рост может достичь и 15%.

"В частности, Украина мало засевает рожь, которая к тому же идет на экспорт. В итоге ржаной муки может быть недостаточно. На рост стоимости муки, макарон влияет и возможное удорожание топлива", — поясняет замгендиректора УАК Наталия Зарицкая.

Это значит, что осенью батон может подорожать до 16 грн (+2 грн), белая мука — до 17—18 грн (+2,5 грн), макароны — до 15 грн (+1,9 грн).

Крупы отставать не будут. Так, гречка может подскочить в цене на 20%, считает Зарицкая, ведь объемы посевов сократились. Но Пендзин уверен в подорожании на 30—40%.

"Сейчас посевные площади занимают до 40% по сравнению с 2018-м. Причина — последние два года гречка дешевела, поэтому ее меньше засеяли", — уточняют в ЭДК.

Не исключено, что осенью за кило гречки придется платить по 25 грн (+7 грн).

Овощи и фрукты

Борщнабор также обещает идти в рост.

"Дожди мешают сбору и хранению продукции. До конца осени помидоры, лук и капуста могут подорожать на 5%, а картошка — на 10—15%", — считает Зарицкая.

Если прогнозы экономистов сбудутся, то картофель ждем по 22—25 грн (+3—5 грн), лук — по 12 грн (+1 грн), капусту — по 11 грн (+1 грн), помидоры — по 43—48 грн (+2—3 грн).

Немного набрать — до 10—15% — могут яблоки. По мнению Пендзина, на стоимость товара влияет большое предложение из Польши, ведь если курс доллара вырастет, то яблоки тоже подорожают. То есть за кило продукта осенью, возможно, придется заплатить 18 грн (+3 грн).

А цены на подсолнечное масло будут стабильными.

"Может даже подешеветь на 5% за счет хорошего урожая и высоких объемов производства на экспорт", — говорят в УАК.

Значит, осенью бутылка масла в акциях обойдется в 30 грн (–1,5—2 грн).

Мясо и молоко не порадуют

Осенью яйца могут подорожать до 5—20%.

"Курица в теплое время года несется лучше, чем в холод. Поэтому кроме сезонности других факторов роста нет", — считает Зарицкая.

То есть за десяток заплатим 26 грн (+1,2 грн). А молоко, творог, сливочное масло могут вырасти на 17—25% в ноябре, уточняют в УАК, ведь молочное поголовье сокращается. Так, литр молока обойдется в 32 грн (+6 грн). Еще на 6% подорожает свинина.

"Цены на нашу свинину сравнимы с Польшей. Поэтому импорт стабилизирует цены в Украине", — говорит Пендзин.

В ноябре 1 кг свиной грудинки может стоить 112 грн (+6—7 грн).

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