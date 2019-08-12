Политика В «Слуге народа» рассказали о досрочных местных выборах

2019-08-12 18:00 150

 

Депутат от «Слуги народа» Александр Корниенко заявил, что если удастся быстрее завершить реформу децентрализации, то, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных местных выборов, возможно, нет смысла.

Об этом сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на слова главы избирательного штаба партии «Слуга народа» Александра Корниенко.

Стоит добавить, что он поддержал заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о необходимости завершения реформы децентрализации.

«Я очень поддерживаю Андрея Иосифовича в той позиции, и это также позиция нашей группы в комитете по вопросам государственного строительства, что нужно завершить реформу децентрализации, а затем проводить местные выборы. Если нам удастся завершить реформу децентрализации чуть быстрее, соответственно, с завершенной реформой тянуть до срочных выборов, возможно, нет смысла», - отметил Корниенко.

Он также уточнил, что есть несколько моделей, как можно завершить реформу децентрализации, одна из которых предусматривает принятие изменений в Конституцию.

«Мы это сейчас изучаем, потому что там не обязательно по всем позициям делать изменения в Конституции. В Конституции достаточно широко это все выписано и несколько моделей, которые можно урегулировать законами, под это подходят», - сказал Корниенко.

Вместе с этим, он добавил, что введение института префектов является частью этих моделей.

«Мы сейчас дискутируем, на каком уровне должны быть эти префекты, сколько их должно быть и какие должны быть их полномочия - контролируя законность решений, они должны останавливать или не останавливать их, приостанавливать или останавливать и передавать в суд. Возможно, их нужно наделить еще так называемыми стратегическими полномочиями, чтобы они фактически продолжали линию президента, например, могли влиять на стратегию социально-экономического развития региона, если мы говорим про областной уровень», - подытожил глава избирательного штаба партии «Слуга народа».

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