Политика НАБУ обязали открыть уголовное дело против директора ГБР Романа Трубы

2019-08-13 13:44 135

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство против директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом говорится в материалах суда.

Известно, что заявитель указал: 23 июля через канцелярию НАБУ подал заявление о совершении Трубой уголовного преступления, предусмотренного статьей "Невыполнение судебного решение должностным лицом" (ч. 3 ст. 382 УКУ). Обвинения касаются того, что директор ГБР вопреки ранее вынесенному решению суда не открыл уголовное производство по требованию заявителя.

Директор НАБУ Артем Сытник также отказался внести указанные сведения в Единый реестр судебных расследований. Истец попросил суд обязать Ситника начать расследование против Трубы.

Суд согласился с истцом и обязал НАБУ начать расследование данного преступления.

 

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