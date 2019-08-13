Украина Из-за матча Динамо-Брюгге в Киеве сегодня перекроют три станции метро

2019-08-13 15:46 231

В киевском метрополитене сегодня, 13 августа, вечером возможны изменения в работе станций метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". 

Как сообщает пресс-служба КГГА, изменения возможны в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Брюгге" (Бельгия).

Также возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом матча, и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" - после его окончания.

В руководстве подземки уверяют, что такой механизм применяется из соображений безопасности и извиняются за возможные временные неудобства.

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