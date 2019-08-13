Политика Макрон и Путин обсудят Украину без Зеленского

2019-08-13 16:30 264

В Кремле анонсировали встречу президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе однодневного рабочего визита будут решать дальнейшее продолжение работы в нормандском формате, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же , Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил прессекретарь Путина.