Политика Макрон и Путин обсудят Украину без Зеленского

2019-08-13 16:30 264

 

В Кремле анонсировали встречу президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе однодневного рабочего визита будут решать дальнейшее продолжение работы в нормандском формате, говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет достаточно насыщенное экономическое содержание, это международные проблемы. Традиционно Путин и Макрон используют свои встречи для детального обмена мнениями и сверки часов, как это принято говорить, по международным делам, это, конечно же , Украина, и обсудят перспективы продолжения работы в нормандском формате", - пояснил прессекретарь Путина.

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