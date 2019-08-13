Мир фото + видео На Керченском мосту провели ночное тестирование

2019-08-13 20:30 219

 

На Керченском мосту, построенном оккупантами из России в аннексированный Крым, провели испытания ночного освещения.

Об этом сообщает пресс-служба Керченского моста.

Так, по словам строителей сооружения, была проверена система освещения железной дороги, для этого на пилотном участке разместили 150 светильников.

Располагали светильники на расстоянии 13-16 метров друг от друга. Испытания шли три часа.

"Монтаж системы освещения на мосту продолжается. Мы поэтапно устанавливаем оборудование и проверяем, чтобы каждый участок путей и смотровых ходов для их обслуживания освещался равномерно. На пилотном участке интенсивность света достаточная для хорошей видимости, при этом не превышен порог яркости: свет не будет ослеплять машинистов поездов", - заявил инженер "СГМ-Мост" Олег Север.

Всего на мосту оккупантов планируют разместить 2,5 тысяч светильников, которые будут включаться автоматически, когда интенсивность солнечного света снизится в сумерки. Также у диспетчеров моста будет возможность вручную включать и выключать свет.

По словам строителя, монтаж осветительных стоек закончен на 60%.

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