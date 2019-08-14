Украина документ С начала года в Киеве попались на пьянстве за рулем более 7 тысяч водителей

2019-08-15 08:11 168

С начала текущего года столичные патрульные составили 7169 протоколов на водителей с признаками опьянения.

Как сообщает патрульная служба Киева, чаще всего инспекторы выявляют водителей с признаками опьянения по пятницам, в период с 23:00 до 2:00 ночи.

За 7 месяцев текущего года патрульные привлекли к административной ответственности более 1800 водителей за управление транспортными средствами, будучи лишенным такого права судом, в том числе и из-за управления в состоянии опьянения. Ответственность за такое правонарушение - штраф в размере 510 гривен.

В полиции напомнили об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Впервые в течение года - 10200 гривен штрафа и 1 год лишения права управления транспортными средствами, за повторное в течение года совершение данного правонарушения - 20400 гривен штрафа и 3 года лишения права управления транспортными средствами, за три и больше таких правонарушений в течение года - 40800 гривен штрафа и 10 лет лишения права управления транспортными средствами.

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