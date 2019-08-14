Украина Ульяна Супрун советует украинцам мыть арбузы и долго хранить их косточки

2019-08-14 14:13 90

Пока еще исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун занялась своей привычной работой - публикует неоднозначные посты в Соцсетях. На этот раз чиновница дала "ценные" советы пользователям Facebook о том, как правильно есть арбуз, почему он может быть даже вреден для здоровья.

По ее словам, на поверхности немытых арбузов живут кишечные инфекции Salmonella и Listeria. Больше всего их в ягодах, которые продают на трассе или на рынке возле мяса, меньше – у тех, которые продают в супермаркетах.

Супрун советует перед употреблением нужно мыть арбузы. Иначе бактерии с поверхности попадут в мякоть, а затем в кишечник. Также по ее словам, люди с избытком калия в крови не должны переедать арбузов. В противном случае у них может возникнуть спазм мышц или аритмия.

"Сахаров в арбузе относительно мало, но литр арбузной мякоти - это уже 60 граммов сахара. Поэтому привычная щедрая порция арбуза имеет значительные гликемические нагрузки. Лучше всего - знать меру и совмещать арбузы с другой растительной пищей, богатой клетчаткой. Это сделает подъем глюкозы в крови не таким резким", - пишет в своем в Facebook Ульяна Супрун.

Она также говорит, что не нужно есть семечки арбуза. Он хоть и имеет много полезных веществ, но содержит антинутриенты: фитин, таннины, оксаловую кислоту и ингибиторы трипсина (фермент, расщепляющий белки). Лучше всего снижают содержание антинутриентов сушка в духовке или жарки.

Она рекомендует не выбрасывать семена, а сушить в духовке и хранить "на долгие зимние вечера, когда так хочется что-то погрызть".