Политика ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Заседание новой Рады онлайн: решают вопрос с комитетами и их главами, определяются с торжествами

2019-08-14 12:14 171

Сегодня Верховной Раде проходит второе подготовительное заседание сессии нового парламента. Нардепы планируют обсудить количество комитетов. Также 14 августа будут определяться с составом парламентских комитетов, кто из представителей политических сил может их возглавить.

Напомним, президентская политсила Слуга народа предлагает сократить количество комитетов Рады с 27 до 22.

Первое подготовительное заседание состоялось 9 августа. На нем выбрали дату первого заседания Верховной Рады девятого созыва - 29 августа.

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