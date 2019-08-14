Политика Путин ждет Зеленского в Москве

2019-08-14 22:00 558

Российский президент Владимир Путин выступает за диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Для Путина важен не сам факт разговора, а реализация достигнутых пониманий и договоренностей, утверждает Дмитрий Песков.

"Само себе общение двух глав государств (России и Украины – ред.) - это тот факт, который можно оценить только положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения" - говорит прес-секретарь Владимира Путина.

"Путин весьма прагматичный собеседник, для него главное - не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора" - заключил Песков.

Напомним, что Владимир Зеленский решил выдавать россиянам украинские паспорта.

Так, президент Украины облегчил процедуру получения гражданства Украины для "иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали страну, а также для граждан России, подвергшихся политическим преследованиям". Более того, даже подписал этот указ №594. Официальный документ появился сегодня на сайте президента Украины.

Некоторые эксперты убеждены, что такой шаг Зеленского - это "ответочка" Путину на массовую выдачу российских паспортов на временно оккупированных территориях страны. Также есть точка зрения, что многие россияне, права которых ущемляются в России, могут приехать в Украину и жить в согласии с правом и быть в безопасности.