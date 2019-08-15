Мир фото Аэробус А321 с двумя сотнями пассажиров сбил стаю птиц и аварийно сел на кукурузное поле

2019-08-15 12:13 177

Сегодня в РФ очердное авиационное ЧП. Аэробус А321 во время взлета столкнулся со стаей чаек и совершил аварийную посадку в поле.

Пострадали десять человек. Трое детей и семеро взрослых пострадали при жесткой посадке самолета A321 в подмосковном Жуковском, у пострадавших в основном ушибы и ссадины. Отмечается, что ближайшие больницы готовы принять пострадавших.

"Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от ВПП", - говорится в сообщении.

Лайнер выполнял рейс Москва - Симферополь. Сразу после взлета в двигатель попали птицы. Пилоты приняли решения посадить самолет в ближайшем поле возле деревни Рыбинское. Отмечается, что огонь из двигателя не распространился на борт самолета.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали по надувным трапам.