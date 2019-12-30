Мир Засудили за эксперимент: в Китае ученого посадили за смену генома эмбриона

2019-12-30 19:30 171

 

Суд китайского города Шэньчжэнь, что в провинции Гуандун, приговорил ученого Хэ Цзянькуя до трех лет тюрьмы и выплаты штрафа в размере 3 млн юаней, что примерно равно 430 тысячам долларов, за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает агентство Синьхуа.

"Учитывая преступное деяние трех обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней", - идет речь в документе приговора Цзянькуя.

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Мир

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