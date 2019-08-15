Украина Взрыв в РФ: над Украиной еще несколько дней продержатся загрязненные воздушные массы

2019-08-15 16:30 414

 

Над Украиной до пятницы, 16 августа, будут находится загрязненные массы, вызванные аварией в Российской Федерации. Об этом говорится в обнародованном на Facebook-странице Луганской ОГА сообщении.

Согласно данным Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, 8 августа в РФ во время военных испытаний вблизи Архангельска произошел взрыв, который спровоцировал рост радиационного фона.

Иисследования гидрометеорологов показали, что 12 и 13 августа радиационный фон над территорией Украины имел среднестатистические показатели и колебался в районе 11 мкР/ч, при безопасной норме в 23 мкР/ч.

"Загрязненные атмосферные массы будут находиться над Украиной до 16 августа. Однако, опасности для жизни граждан, их имущества или окружающей среды не наблюдается", - говорится в сообщении.

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