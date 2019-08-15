Политика США: Украина может претендовать на членство в НАТО

2019-08-15 17:30 150

 

Поверенный в делах США в Украине заявил, что Вашингтон с радостью будет приветствовать заявку Украины о членстве.

Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в опубликованном в четверг, 15 августа, интервью Европейской правде.

"Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве", - сказал руководитель посольства.

Он также заверил, что, "пока Украина готовится к этому шагу", США стремятся помочь ей менять, реформировать и усиливать Вооруженные силы.

"Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы делаете сейчас", - подчеркнул Тейлор, уточнив, что имеет в виду военную реформу, совместные учения и переход на натовские стандарты вооружения.

Тейлор также рассказал о готовящейся серии встреч между президентами США и Украины, которые произойдут в ближайшие недели.

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