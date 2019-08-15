Украина Стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания

2019-08-15 19:00 54

В течение ближайших пяти лет абитуриенты, сдающие Внешнее независимое оценивание, могут не использовать нормы нового украинского правописания.

Так, по словам и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерия Бойко, тесты в ближайшие пять лет не будут содержать задания, которые проверяли бы знание новых норм.

"...В ближайшие 5 лет новые нормы украинского правописания, пока они не станут устоявшейся практикой обучения в учреждениях общего среднего образования, проверяться в тесте по украинскому языку и литературе не будут. То есть не будет заданий, в которых будет проверяться правильность написания "проект-проєкт, "кафедра - катедра" и так далее... Это не будет объектом проверки на тесте по украинскому языку и литературе", - сказал он.

Но и если абитуриент будет использовать новое правописание при выполнении творческого задания, это не будет считаться ошибкой.

Напомним, 22 мая Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. В документе было указано, что новая редакция правописания принимается "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".