Украина "Укрпошта" увеличит стоимость услуг

2019-08-15 21:00 99

 

Министерство инфраструктуры обнародовало проект приказа об изменении тарифов на прием и доставку периодических печатных изданий по подписке через "Укрпошту" с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрпошта".

Согласно проекту документа, тариф увеличится в среднем на 12-15%.

Так, стоимость:

- общегосударственного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 180 грн, а после смены тарифа - 189,96 грн,
- областного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 135 грн, а после смены тарифа - 140,04 грн,
районного издания при условии подписки на 6 мес. 2019 года составляет 120 грн, а после смены тарифа - 124,38 грн.
В то же время тариф на услугу по приему подписки на 6 месяцев вырастет на 1,85 грн - с 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Как сообщалось ранее, АО "Укрпошта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. В частности, тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпошта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпошта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине запустили услугу э-пенсия

2019-07-22 10:00 1149

В ЦИК озвучили стоимость избирательных бюллетеней

2019-07-11 21:30 768

Арестовали украинку, которая сдала 16-летнюю дочь в бордель за 40 тыс грн

2019-06-11 15:14 1035

С 10 июня должникам за услуги ЖКХ начали начислять пеню - размеры, условия и важные нюансы

2019-06-10 12:43 2190

Еще новости в разделе "Украина"

В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости

2019-08-15 21:30 48

"Укрпошта" увеличит стоимость услуг

2019-08-15 21:00 99

Стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания

2019-08-15 19:00 192

«Евробляхи»: какие штрафы ждут владельцев авто с иностранной регистрацией

2019-08-15 18:00 399
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости 2019-08-15 21:30 48
"Укрпошта" увеличит стоимость услуг 2019-08-15 21:00 99
Стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания 2019-08-15 19:00 192
«Евробляхи»: какие штрафы ждут владельцев авто с иностранной регистрацией 2019-08-15 18:00 399

Лента

21:30 В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости
21:00 "Укрпошта" увеличит стоимость услуг
20:30 «Исправить ошибку Порошенко»: У Зеленского придумали, как ударить по Путину
20:00 Полицейские на видео с судьей Дмитрием Запорожаном превысили полномочия. Открыто уголовное производство
19:30 Банкиры анонсировали несущественный обвал гривны
19:00 Стало известно, когда на ВНО начнут проверять знание нового украинского правописания
18:30 В "Динамо" появился новый главный тренер
18:00 «Евробляхи»: какие штрафы ждут владельцев авто с иностранной регистрацией
17:30 США: Украина может претендовать на членство в НАТО
17:00 Бессмертный прокомментировал идею Зеленского о встрече "Нормандской четверки"