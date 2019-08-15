Украина В Кабмине рассказали, как будут отмечать День Независимости

2019-08-15 21:30 42

 

24 августа в столице устроят творческую акцию и почтят борцов за независимость, но военного парада не будет.

Детали: Согласно распоряжению Кабмина, празднование годовщины независимости начнется 23 августа - в Киеве и других городах состоится официальная церемония поднятия государственного флага.

Поднимут знамя и на Софийской площади в центре столицы.

Сам же День Независимости начнется с официальных торжеств с участием представителей власти, иностранных государств, духовенства и общественности.

Также состоится почтение памяти борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников АТО.

Во Львове в День Независимости проведут музыкальный праздник "Украинская песня/UkrainianSongProject".

Кроме того, запланировано проведение информационных и образовательных мероприятий на тему истории украинского государства.

В иностранных представительствах Украины также планируются торжественные мероприятия, в том числе с участием украинской диаспоры.

Почему это важно:

В начале июля Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад ко Дню Независимости, а сэкономленные средства направить на премии для военных.

Военные парады в разных формах на День Независимости проходили, начиная с 2001 года. Иногда с участием военной техники, иногда - без. В некоторые годы по Крещатику шагали только военные музыканты.

Однако, только беглый президент Виктор Янукович полностью отказался от проведения военных парадов в 2011-2013 годах. Такое решение он аргументировал намерением направить средства на социальную защиту населения.

Пятый президент Петр Порошенко возобновил проведение парада на День Независимости. А прошлогодний парад стал крупнейшим за годы независимости. Участие в нем впервые приняли женщины-военнослужащие и армейская авиация.

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