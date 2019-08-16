Мир Пилот Airbus A321 пояснил, почему начал срочно сажать самолет на поле

2019-08-16 12:43 144

Первый пилот лайнера Airbus A321 Дамир Юсупов рассказал, как принималось решение об экстренной посадке самолета с убранным шасси. 

"Мысли были только о том, как, во-первых, не допустить падения, а потом, когда уже падение было неизбежно, как можно мягче посадить самолет", - сообщил пилот, передает РБК.

По его словам, за полторы-две минуты, прошедших после взлета, решение о том, как производить посадку, менялось несколько раз. Сначала, после того как из строя вышел левый двигатель самолета, летчик планировал развернуть машину и вернуться в Жуковский, однако, после того как мощность начал терять и правый двигатель Airbus, от этого плана пришлось отказаться.

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"Я планировал набрать определенную высоту, на ней задержаться, обработать отказ, правильно рассчитать все, но, как оказалось, времени было совсем мало... Я принял решение не выпускать шасси, потому что это было безопаснее для посадки", - сказал Юсупов.

"Были и другие варианты, но хорошо, что мы их не предприняли. Потому что мы сели без кренов, с нормальным углом тангажа, как можно мягче смягчили. Если бы были другие попытки возврата, я не знаю, чем бы это могло закончиться", - добавил первый пилот.

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