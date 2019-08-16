Курьезы Каждый второй пассажир севшего в кукурузу A321 уже передумал лететь в Крым

2019-08-16 18:29 195

Около половины пассажиров лайнера A321 Уральских авиалиний, который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались продолжить полет в Крым.

Как следует из сообщения авиакомпании, им будет оформлен возврат билетов. Кроме того, пассажиры получат компенсацию.

Судя по сообщению Уральских авиалиний, речь идет об отказе 154 человек - ранее 15 августа в Симферополь двумя рейсами отправились 72 пассажира. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Однако позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта написал, что в Крыму приземлился еще один рейс, где находятся еще 60 пассажиров А321. По данным агентства, ранее в Симферополь направились 65 человек. В таком случае число отказавшихся составляет 101 человек.