Украина видео В Одессе горел отель: погибли восемь человек

2019-08-17 10:00 189

В ночь на 17 августа в Одессе произошел пожар в гостинице «Токио Стар», в результате которого погибли восемь человек, еще 10 пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в гостинице на ул. Водопроводной, 1а поступило в ГСЧС в половине второго ночи. В половине пятого пожар на площади 1000 м кв удалось потушить. К тушению привлекались 65 сотрудников службы и 13 единиц техники.

На ролике видны объемы пожара и сильное задымление. Медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи. По данным ГСЧС в гостинице в момент пожара находилось ориентировочно 200 человек.

Эвакуировали 136 человек, пострадали 10 человек - их госпитализировали. Найдены тела восьми погибших - их анкетные данные устанавливаются.