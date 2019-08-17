Политика Украинским морякам отказали в апелляции на арест

2019-08-17 15:00 132

 

Рассмотрение апелляций относительно третьей группы военнопленных состоится 21 августа.

Московский городской суд отказал в апелляционной жалобе на постановление о продлении ареста до 24 октября еще пятерым военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела в закрытом судебном заседании апелляционные жалобы адвокатов второй группы военнопленных украинских моряков в защиту: Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова. Суд апелляционной инстанции оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении срока содержания под стражей в отношении второй группы военнопленных украинских моряков без изменения", - написал Полозов.

Ранее 16 августа в апелляции было отказано шести военнопленным украинским морякам: Денису Гриценко, Андрею Драчу, Вячеславу Зинченко, Михаилу Власюку, Богдану Головашу, Сергею Попову.

Рассмотрение апелляций в отношении третьей группы военнопленных (Андрея Артеменко, Виктора Беспальченко, Владимира Варимеза, Владислава Костышина, Олега Мельничука, Василия Сороки, Сергея Чулибы) состоится 21 августа в 11:00, а четвертой (Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера) - в 14:00.

Напомним, 17 июля всем 24 украинским морякам продлили арест на три месяца. В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с его материалами.

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