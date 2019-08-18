Политика Украину потрясла громкая отставка: «обошлось без руки Зеленского», подробности

2019-08-18 11:30 13566

Чистка началась в Нацполиции Украины, все больше представителей полиции уходят в отставку, не дождавшись указа Владимира Зеленского

Заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев заявил, что уходит в отставку. Об этом стало известно на его личной странице в социальной сети Facebook.

«Итак, 20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить», — говорится в сообщении Константина Бушуева.

Бушуев назвал полицию «сервисной службой для общества» и выразил свою надежду, что философия Хатия Деканоидзе 2015-го года найдет свое отражение в построении новой полиции.

Отметим, Бушуев занимал должность заместителя председателя Нацполиции с декабря 2015 года. Позже Бушуев претендовал на пост главы Нацполиции, но стал заместителем нынешнего председателя Сергея Князева.

Еще в 2015 году принимал участие в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины в составе сводных сил министерства внутренних дел Украины. До этого в 2015 году принимал участие в проведении антитеррористической операции на Востоке Украины в составе сводных сил министерства внутренних дел Украины.

Также ранее сообщалось, что эксперт выразил мнение о грядущей чистке в украинском Кабмине.

Команда президента намерена ликвидировать министерства, качество работы которых вызывает сомнения. Такое мнение озвучил политолог Алексей Якубин.

В этой связи все чаще начинает звучать идея создания в Украине «большого гуманитарного министерства», которая основывается на стремлении команды Президента ликвидировать госструктуры, качество работы которых вызывает сомнения:

«Если говорить по поводу создания большого гуманитарного министерства, то, я понимаю, что идея в том, чтобы слить несколько министерств, которые являются одиозными, вызывающими много вопросов, например, Министерство информационной политики, Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, чтобы их объединить в большое гуманитарное министерство, которое будет заниматься этими всеми вопросами. И часть людей будет уволена просто в результате реорганизации».