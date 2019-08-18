Украина Имущество украинцев хотят обложить новым налогом: к чему готовиться

2019-08-18 13:00 3021

Государственная налоговая служба Украины намерена провести налоговую амнистию: незадекларированное имущество предложат легализовать, уплатив налог – 5% от его стоимости.

Экономист Олег Пендзин рассказал, что принесет украинцам данное новшество.

Об этом пишет Facenews.

«Если у вас есть имущество, происхождение которого вы не можете объяснить уплаченными налогами, вы должны оценить это имущество и заплатить из него 5%… Вопрос, связанный со всеобщим декларированием, также будет касаться всех, кроме пенсионеров, которые единственным источником дохода имеют пенсию. То есть, если пенсионеры имеют источник дохода, кроме пенсии, проценты по депозиту, они все равно будут декларировать свои доходы», – отметил экономист.

Вопрос об амнистии капиталов касаться будет каждого гражданина Украины: «Кто-то когда-то заработал деньги, купил какую-то квартиру, земельный участок. Если у вас нет подтверждения средств на приобретение этого имущества, вы будете обязаны заплатить с него 5%».