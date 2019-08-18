Украина Старшеклассники с 1 сентября будут учить новый предмет

2019-08-18 14:30 399

В Министерстве образования и науки продемонстрировали новые ученые материалы для учеников 9-х и 10-х классов, в которых добавлен предмет финансовая грамотность.

Программа, учебное пособие и рабочая тетрадь "Финансовая грамотность. Финансы. Что? Почему? Как? " были созданы в 2019 году. Они полностью учитывают изменения в финансовой сфере за последние 5 лет. Так, есть блоки об основных правах потребителей финансовых услуг, правила безопасной работы с платежными карточками, криптовалюта, электронные деньги, платежные интернет-инструменты и т.п.", - сообщается на сайте Минобразования.

Состоящее из пяти разделов и 25-ти тем пособие разрабатывали специалисты Минобразования, проекта USAID Трансформация финансового сектора, Университета банковского дела и другие эксперты.

Фото: USAID Financial Sector Transformation Project

"1 сентября украинским школьникам будет предложен курс финансовой грамотности, который не уступает лучшим курсам Европы и США. Работая над этим проектом вместе с Минобразования, мы преследовали цель научить следующие поколения украинцев тому, как, когда и почему нужно пользоваться финансовыми услугами. Мы надеемся, что этот курс станет основой для реализации Национальной стратегии повышения финансовой грамотности в Украине ", - подчеркнул Роберт Бонд, руководитель Проекта USAID Трансформация финансового сектора.

Уточняется, что курс финансовой грамотности будут преподавать в 1200 школах Украины.