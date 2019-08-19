Украина Новые тарифы на коммуналку: готовьтесь к шок-платежкам, названа фатальная дата

2019-08-19 21:30 5079

Осень принесет украинцам неприятный сюрприз. Как отмечают эксперты, уже в сентябре-октябре вырастут цены на газ.

То, что цены на голубое топливо для населения станут выше, прогнозирует аналитик Максим Пархоменко.

По мнению Пархоменко, повышения цен на газ в Европе и, как следствие, в Украине ожидать не стоит. Единственное, что может привести к увеличению стоимости газа, так это снижение курса евро по отношению к гривне. Из-за этого голубое топливо может вырасти в цене в среднем на +10%. Поэтому, говорит аналитик, осенью удешевления тарифов на газ не будет. А, наоборот, они немного вырастут.

Сейчас цена на газ привязана к мировым торговым площадкам и зависит от стоимости голубого топлива там. По словам эксперта, цены на газ на площадках продолжают снижаться. К примеру, стоимость одного МВт на площадке TTF составляет 9,48 евро. Для Украины это означает около 283 грн за 100 кубометров газа.

Однако, это чистая стоимость топлива. К этому следует добавить цену на транспортировку и прочие затраты с этим связанные. Как говорит Максим Пархоменко, реальная стоимость газа с доставкой в августе месяце 2019 года в Украине без учета НДС максимально соответствует ценам ближайшего к нам хаба в Чехии. На данный момент она составляет 3600 гон за 1000 кубометров.

Как уже сообщалось ранее команда Владимира Зеленского сразу после президентских выборов, призвала НАК "Нафтогаз" и Кабмин провести консультации с МВФ и снизить цену на газ для населения с 1 мая. Пожелания президентской команды были учтены, и цена на топливо для населения была немного снижена.

Более того, в августе месяце 2019 года компания "Нафтогаз" должна еще снизить стоимость газа для населения на 265 гривен за 1000 кубометров.