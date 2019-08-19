Украина Энергосистема Украины работает без пяти атомных блоков

2019-08-19 16:30 297

По состоянию на 19 августа во работе находятся 10 из 15 энергоблоков на атомных станциях Украины, за предыдущие сутки АЭС произведено 199,28 млн кВт-ч электроэнергии. Об этом сообщили УНН в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"19 августа на атомных станциях Украины в работе 10 из 15 энергоблоков", - указали в компании.

В частности:

На энергоблоке №5 Запорожской АЭС 78-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 87-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №4 Ривненской АЭС 11-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС 96-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС 268-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 4 820 МВт, РАЭС - 800 МВт, ЮУАЭС - 1 675 МВт, ХАЭС - 985 МВт.

"За прошедшие сутки, 18 августа, станциями произведено 199,28 млн кВт-ч электроэнергии", - добавили в НАЭК.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах нормы.

Напомним, на прошлой неделе энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к сети после ремонта.