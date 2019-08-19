Украина В Госстате заявили, что население Украины сократилось до 42 миллионов

2019-08-20 12:00 219

В Украине в январе-июне текущего года численность наличного населения уменьшилась на 143,1 тысяч человек. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Согласно обнародованным данным, численность населения в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года составляла 42010,1 тысяч человек. Таким образом, за июнь население сократилось на 20,7 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 49 живорожденных", - отмечается в говорится в сообщении.