Политика Гройсман: Вводим экономический безвиз с Израилем

2019-08-20 13:30 186

Украина и Израиль имеют возможности активно развивать свои двусторонние отношения в различных сферах экономики, отметил премьер.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху во вторник, 20 августа, заявил, что между странами фактически вводится экономический безвиз.

"Это его (Нетаньяху - ред.) первый за 20 лет визит. Когда мы только что провели встречу, премьер сказал, что теперь таких визитов будет больше и они будут происходить чаще, поэтому искренне гордимся этим", - отметил Гройсман.

По мнению премьера, сотрудничество с Израилем возможно по целому ряду отраслей экономики. "Мы можем увеличивать наш товарооборот, мы нужны друг другу. Наша синергия усилий может обеспечить нам мировое лидерство. Агропромышленный сектор, энергетика, машиностроение, инновации - это все то, где мы можем совместно, используя опыт, который есть у Израиля, быть сильнее", - уверен Гройсман.

Он напомнил, что правительства двух стран "финализировали" зону свободной торговли, назвав это "экономическим безвизом".

"Сейчас мы фактически вводим экономический безвиз, когда наши товары, наши экономики будут больше интегрироваться, и главное, что уже сейчас возможно расширять ЗСТ, в том числе и на услуги, обеспечивать механизмы совместного инвестирования. Сегодня есть высокоразвитое технологическое государство, и за последнее десятилетие Израиль ощутимо изменился. И это дает возможность нам обеспечивать новое качество нашей кооперации", - отметил Гройсман.

Он призвал бизнес не ждать ратификации ЗСТ в сентябре, а уже сейчас инвестировать в Украину.

В свою очередь Нетаньяху подчеркнул, что Израиль "хочет, безусловно, увеличить сотрудничество" с Украиной. "Давайте сделаем шире зону свободной торговли..., давайте работать над совместными предприятиями", - предложил он, добавив, что израильские "предприниматели будут встречаться с украинскими и это лучшее сотрудничество, которое может быть для Украины".

Нетаньяху считает, что Украина сейчас имеет возможность для быстрого развития экономического потенциала. Для этого он посоветовал изучить опыт израильского правительства.

"Я думаю, что у Украины сейчас есть большая возможность (для развития), которую нельзя упустить. Я думаю, что лучшая возможность для этого рождается кризисом", - сказал он.

Он посоветовал Украине развивать как частный, так и государственный сектора экономики, используя опыт его страны. "Меньше размер налогов, обеспечить конкуренцию, и тогда мы начали двигаться вперед. И если вы хотите сказать, что в Украине что-то происходит, то это связано не только с наукой и инженерией. Вам нужны предприниматели - это самый главный актив свободной экономики", - рассказал Нетаньяху.

Как известно, Нетаньяху прибыл в Украину с первым за 20 лет визитом накануне. Он провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, с которым обсудил сотрудничества стран в разных сферах деятельности.