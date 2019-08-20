Политика Путин назвал условия, при которых согласится на встречу в нормандском формате

2019-08-20 14:00 189

 

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал условия проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщили в пресс-служба Кремля.

Глава российского государства уверен, что результатом подобных переговоров должны быть договоренности, которые позже будут выполнены.

При этом он подчеркнул, что для прекращения конфликта на Донбассе нужно воплотить то, что было обсуждено ранее.

"Нынешний президент, а тогда министр иностранных дел Федеративной Республики Германия господин Штайнмайер сделал компромиссное предложение. Мы с этим согласились, мы пошли на этот компромисс, чтобы закон об особом статусе Донбасса был имплементирован на временной основе в день голосования, а на постоянной основе - после подведения итогов и подтверждения результатов соответствующими структурами ОБСЕ. Ну так надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить", - заявил Путин.

Вместе с тем он подчеркнул, что также украинская сторона должна решить вопрос амнистии участников незаконных вооруженных формирований.

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