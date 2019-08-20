Украина Пенсионный фонд Украины утвердил важный показатель для подсчета пенсий

2019-08-20 18:30 465

В ПФУ утвердили важный показатель для подсчета пенсий – показатель средней зарплаты за июнь 2019. При его помощи исчисляются пенсионные выплаты.

В Украине утвердили важный показатель от которого зависит исчисления пенсии.

Речь идет о показателе средней зарплаты за июнь 2019 года. Он составил 10 259,64 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на своей странице в Facеbook.

«Утвержден показатель средней заработной платы за июнь 2019 года, которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии», - говорится в сообщении.

Закон Украины предусматривает некоторые различия между минимальными пенсиями. Первая «минималка» привязана к прожиточному минимуму (1497 грн.). Также различают минимальную пенсию при полном стаже (1669,20 грн.).

Минимальный размер пенсии по возрасту определяется статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Согласно первой части этой статьи, минимальная пенсия равна прожиточному минимуму, установленному для лиц, утративших трудоспособность (до 1 июля – 1497 грн., с 1 июля – 1564 грн.).

Все женщины со стажем не ниже 30 лет (а вышедшим на пенсию до 1 октября 2011 года – не меньше 20 лет) и мужчины, которые имеют не меньше 35 лет стажа (а вышедшим на пенсию до 1 октября 2011 года – не меньше 25 лет) могут рассчитывать на пенсию не ниже минимальной.

Вторая часть статьи 28 этого закона указывает: с 1 января 2018 года для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% минимальной заработной платы (сейчас размер такой пенсии составляет 1669,20 грн.). При этом у мужчин страховой стаж должен составлять не меньше 35 лет, а у женщин – 30 лет.