Украина Пожар в отеле "Токио Стар": суд принял решение по скандальному владельцу

2019-08-20 19:30 246

Во вторник, 20 августа, Киевский районный суд избрал меру пресечения для владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного.

Как передает "Думская", предпринимателя отправили в СИЗО на 60 суток без права выхода на свободу под залог. Адвокаты уже заявили, что намерены обжаловать определение суда в апелляции.

Отмечается, что во время судебного заседания защита бизнесмена заявила отвод следователю и прокурору, которые, по мнению адвокатов, грубо нарушили права их подзащитного. Однако судья Вадим Иванчук решил отказать защите Черного в отводе прокурора.

Добавим, что на суде раввин Авроом Вольф заявлял, что готов взять бизнесмена на поруки, однако его предложение отклонили.

Сторона обвинения требовала для Черного 60 суток ареста без залога. Прокурор отметил, что при обыске у бизнесмена была найдена ксерокопия американского паспорта на имя Черного В. Л. Но оригинала документа они не нашли.

Кроме этого, адвокаты Черного на суде заявили, что их клиент – собственник только первого этажа отеля "Токио Стар", а пожар был на втором, где собственником является другой человек.

Сам же задержанный уверял судей, что сбегать не собирается, ведь в Украине у него есть собственность, который он лишится, если сбежит.

"Уголовного преследования я не боюсь. У меня в жизни были моменты, когда против меня велось 70 дел", – отметил Черный.

Добавим: мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что Черный отказался расселять постояльцев после пожара в своей гостинице и выплачивать им компенсацию.

"Что касается собственника, то размещать людей в другой гостинице и выплачивать помощь или компенсацию он отказался", – отметил градоначальник.

При этом Черный обвинил чиновников во лжи, заявив, что он не отказывал в помощи пострадавшим.

"Никто не отказался. Я находился в СИЗО. Кроме меня, никто решения не принимает. Компенсация предполагает вину. До решения экспертизы не может быть компенсации в любом случае. Но всем произведены выплаты просто потому, что люди пострадали. Не потому, что это компенсация или признание вины, это помощь. Людям оплачивают лечение, вернули все возможные деньги, дали на билеты. Возможно, не всем, потому что охватить всех физически не могли", – рассказывал он.