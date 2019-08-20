Украина "Без паники": ГСЧС отчиталась об уровне радиации после взрыва в России

2019-08-20 20:00 234

 

Радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности

Радиометрическая сеть гидрометеорологической службы Украины переведена в режим повышенной готовности после взрыва под Северодвинском, что в России.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Без паники! Результаты радиометрических измерений в период с 10 по 18 августа свидетельствуют о том, что радиационный фон в Украине не претерпел никаких изменений из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в акватории Белого моря близ населенного пункта Ньонокса Архангельской области (Российская Федерация)", – сказано в сообщении.

К режиму учащенных измерений были привлечены метеостанции Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областей, а после проведения дополнительного прогнозирования 12 августа – Одесской области. 

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