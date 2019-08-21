Политика Пекин в бешенстве: США готовятся продать Тайваню новейшие истребители F-16

2019-08-21 12:43 210

Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов. 

"Госдепартамент вынес TECRO (Тайбейскому экономическому и культурному представительству) определение, разрешающее возможную продажу военного снаряжения иностранным государствам, на самолеты 66 F-16C/D Block 70 и соответствующее оборудование и обеспечение оценочной стоимостью восемь миллиардов долларов", − указано в сообщении Пентагона.

О возможной продаже также уведомили Конгресс.

Напомним, в июле Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и другого вооружения на сумму более 2,2 млрд долларов. В ответ Китай пригрозил ввести санкции против американских поставщиков оружия Тайваню, который он считает своей территорией. Пекин ревностно относится к отношениям других стран с Тайванем. Китайские власти неоднократно выражали протест США из-за поставок острову оружия.

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