Политика Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик пояснил, что и кому принесло перемирие на Донбассе

2019-08-22 14:13 168

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе. 

"Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным", - заявил он в Минске, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.

Согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы, хотя один человек был ранен.

"Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии", - подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги.

"Стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны", - сказал Сайдик.

 

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