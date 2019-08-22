Курьезы Арестован мужчина, который снимал девушек с метро и выкладывал видео на порносайты

2019-08-22 13:16 54

В Мадриде задержали 53-летнего выходца из Колумбии по подозрению в публикации на порносайтах видеозаписей, сделанных из-под юбок у женщин в городском метро и супермаркетах.

Как сообщает пресс-служба полиции Испании, от действий негодняя пострадали больше 550 женщин и несовершеннолетних девочек.

По версии следствия, он вел съемку на мобильный телефон, спрятанный в рюкзаке, и делал это ежедневно с лета 2018 года. С некоторыми жертвами он знакомился, чтобы получить запись лучшего качества.

При обыске у него дома полицейские изъяли ноутбук и жесткие диски с сотнями таких видеозаписей.

На разные порносайты он выложил не менее 283 записей, которые собрали миллионы просмотров, установило следствие. Также он их выкладывал на собственном сайте, у которого 3519 подписчиков.