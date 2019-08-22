Политика Украинские дипломаты официально призвали лидеров G7 надавить на Москву

2019-08-22 12:43 87

Посольство Украины в США обратилось к лидерам стран "Большой семерки" (G7) с призывом заставить Россию вернуться к конструктивному поведению.

"Обеспокоены появлением предположений о возможности возвращения Российской Федерации в "Группу семи", - сказано в сообщении посольства в Facebook.

Посольство обращает внимание на то, что Россию лишили права быть членом почетного клуба G7 из-за аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. В диппредставительстве также напоминают об агрессии РФ на Донбассе, "а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов "Группы семи".

"Призываем лидеров стран-членов "Группы семи" не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению", - сказано в сообщении.

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Политика

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