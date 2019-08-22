Политика В Украине введут денежные награды за "сдачу" коррупционеров - 10% от суммы ущерба

2019-08-25 10:30 270

В офисе президента Владимира Зеленского начали подготовку законопроектов, которые установят порядок уведомления правоохранителей о фактах коррупции.

Есть даже идея ввести материальное вознаграждение для тех, кто поможет разоблачить коррупционера в пределах 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды (взятки).

С представителями общественных организаций и международными партнерами обсудили механизмы поощрения и защиты обличителей коррупции по инициативе руководителя Офиса главы государства Руслана Рябошапки.

"Вместе с международными экспертами и специалистами из украинских общественных организаций мы обсудили изменения в законодательство по совершенствованию механизмов сообщение о коррупционных правонарушениях, усиление защиты лиц, оказывающих такую ​​информацию, а также способы их мотивации для разоблачения топ-коррупционеров", - Рябошапка.

Готовятся проекты законов регламентирующих способы и порядок уведомления о коррупционных или связанных с коррупцией правонарушения, процедуры рассмотрения таких сообщений, правах и гарантиях защиты обличителей.

"Обличители, которые сообщают о масштабных коррупционных схемах, приносящие государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать разоблачителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации, восстановление нарушенных трудовых и других прав, конфиденциальность сообщений о коррупции, а также установление ответственности в случаях преследования обличителей ", - пояснил Рябошапка.

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