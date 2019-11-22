Политика У Зеленского решили снять неприкосновенность с экс-президента Порошенко

2019-11-22 18:28 387

Фракция президентской политсилы в Верховной Раде намерена поддержать снятие неприкосновенности с нардепа от "ЕС", бывшего президента Петра Порошенко в случае внесения представления генеральным прокурором Русланом Рябошапкой.

Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко, передает "Новое Время".

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности, - ред.) отказались. По сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. С 1 января 2020-го, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - заявил Корниенко.

Депутат не прогнозировать дату голосования за представление по поводу Порошенко.

Напомним, ГБР отказалось закрыть уголовное производство против пятого президента Петра Порошенко о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для Высшего совета правосудия .

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