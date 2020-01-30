Политика В ГПУ заявили, что Иран уклоняется от расследования катастрофы украинского Боинга

2020-01-30 12:41 150

Украинская сторона не видит от Ирана должной реакции на расследование авиакатастрофы Boeing 737 неподалеку Тегерана. 

"Мы запрашивали информацию, которая необходима для расследования, просили о допросе определенного ряда людей, о получении определенных вещественных доказательств, в том числе остатков самолета. Но ответы на все эти вопросы мы еще не получили, пока мы не видим ту реакцию со стороны иранских властей, которую бы хотели видеть", - рассказал в интервью "Интерфакс" генпрокурор Руслан Рябошапка.

Не решен и вопрос создания международной следственной группы, несмотря на то, что украинская сторона обсуждала это с иностранными партнерами. Проект соглашения уже подготовлен и передан в посольства нескольких стран. Генпрокурор ожидает, что результат получат в ближайшую неделю-две. В противном случае Украина будет подавать запросы о международно-правовой помощи, что существенно затянет процесс получения информации

Напомним, 11 января, Генштаб Ирана признал, что самолет упал из-за выпущенной в него иранскими войсками ракеты.

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