Политика Фамилии не назывались - Макрон и Путин обсуждали обмен пленными между РФ и Украиной

2019-08-22 18:00 108

 

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной, но без конкретных фамилий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе переговоров президенты обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков в четверг журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

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Политика

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