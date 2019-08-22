Украина В Минобороны рассказали, какое вооружение закупят в следующие три года

2019-08-22 20:00 90

 

В Министерстве обороны Украины в период 2020-2022 годов запланирована закупка военной техники, в том числе ракетно-артиллерийского вооружения и авиационной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны в ответ на запрос УНН.

"В течение 2020-2022 годов запланирована закупка новых образцов ВВТ (вооружение и военная техника - ред.) для удовлетворения потребностей ВСУ", - рассказали в Минобороны.

В частности, в Минобороны добавили, что планируют закупить ракетно-артиллерийское вооружение, бронетанковое вооружение и технику, автомобильную технику, авиационную технику и вооружение, беспилотные летательные аппараты, радиолокационные станции, средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.), средства связи, вооружение и военной техники ВМС.

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