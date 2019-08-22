Украина Выходные в августе 2019: сколько будем отдыхать на День Независимости

2019-08-22 21:30 144

 

В августе 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей 10 выходных дней и 21 рабочий.

В этом году дата Дня Независимости Украины — 24 августа — приходится на нерабочий день, субботу. Поэтому мы получим дополнительный выходной в понедельник, 26-го числа.

Таким образом, у украинцев снова будут длинные выходные — они будут отдыхать три дня подряд — с 24 по 26 августа (с субботы по понедельник) включительно.

Кроме того, пятница 23 августа будет предпраздничной, поэтому нас ждет еще один сюрприз: рабочий день будет сокращен на один час.

Выходные в августе в Украине:
— 23 августа – пятница, предпраздничный день, сокращенный на 1 час;
— 24 августа — суббота, День Независимости Украины, выходной;
— 26 августа — государственный выходной в честь Дня Независимости (перенос с субботы).

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