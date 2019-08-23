Украина Под Одессой целый город остался без воды из-за долга в 170 тыс гривен

2019-08-23 14:15 150

Одесская областная энергопоставляющая компания обесточила водонасосную станцию, оставив без водоснабжения районный центр Кодыма.

Как сообщает издание "Трасса Е-95", причиной отключения стали долги КП Кодымакоммунсервис перед облэнерго за использованную электроэнергию. В свою очередь, администрация КП в накопившихся долгах винит потребителей. По состоянию на 31 июля задолженность предприятия составляла более 170 тысяч гривен. На сегодняшний день эту сумму удалось частично погасить, однако все равно она превышает 100 тысяч гривен.

Администрация коммунального предприятия обратилась к потребителям-должникам с просьбой немедленно погасить долги, иначе будет подано исковое заявление в суд. Также на заседании сессии городского совета рассмотрят вопрос об оказании финансовой поддержки КП.

Жители коммунальных домов сетуют на то, что канализация уже забита. А в одном из колодцев, который находится между двумя пятиэтажными домами, воды уже нет.

"На улице солнцепек, а квартиры и большинство жителей частных домов остались без воды, что может привести к возникновению кишечных заболеваний", – возмущаются жители райцентра.

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