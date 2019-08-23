Политика Вашингтон потребовал, чтобы Путин раскрыл данные о ядерной катастрофе в Северодвинске

2019-08-23 18:29 207

Официальный Вашингтон давит на РФ. США хочет узнать подробности испытаний на ракетном полигоне РФ, во время которых произошел взрыв.

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн призвал Россию раскрыть информацию о подробностях инцидента в Архангельской области. Свое требование дипломат озвучил на заседании Совбеза ООН, которое инициировали Китай и РФ в связи с испытанием американской ракеты.

"Что именно произошло 8 августа в России? Что вызвало взрыв? Что это была за система? И какой цели служила эта система?" − заявил постпред.

Также он обратился к России с призывом рассказать о том, сколько ракет 9М729, которые, по мнению США, нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), она произвела и где она их разместила.

Напомним, 8 августа на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области произошел взрыв. В Росатоме сообщили, что инцидент произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. Погибли пять специалистов компании. В Минобороны РФ традиционно заверили, что радиационный фон после происшествия в норме. Разведка США подозревает, что в Архангельской области взорвался прототип крылатой ракеты Буревестник, которую НАТО называет SSC-X-9 Skyfall.