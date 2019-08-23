Политика Зеленский сделал заявление по обмену пленными - известны сроки и детали

2019-08-23 21:36 249

Президент Украины заявил, что первые результаты по вопросу обмена пленными между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни. 

"Мы ждем результатов шаг за шагом. Первые результаты должны быть уже в ближайшие дни. Не хочу загадывать", - сказал Зеленский журналистам.

При этом он подчеркнул, что лично занимается этим вопросом буквально с первых дней своего вступления в должность, как и обещал во время предвыборной гонки.

"Я лично работаю над этим вопросом, и прошу СМИ: пожалуйста, без слухов. Я работаю над этим уже два месяца. Дайте мне выполнить свою работу", - уверяет Зеленский, - Я обещал украинскому народу, что мы вернем пленных, моряков, что мы закончим войну. Я этим занимаюсь лично. Я не знаю, кто там что говорит и кто чем занимается. Дайте мне сделать мое дело".

К слову, сегодня в Киев прилетела уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ранее сообщалось, что в конце августа Россия может вернуть в Украину военнопленных моряков, захваченных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

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